Congreso de Puebla realiza gala de zarzuela

Con el objetivo de promover el acceso a la cultura, así como la preservación del patrimonio lírico y el fortalecimiento del tejido social, en el Congreso del Estado se realizó una gala de zarzuela, impulsada por la legisladora Xel Arianna Hernández García.

Durante su intervención, la diputada destacó que la cultura en general no debe ser un privilegio y tampoco algunos recursos musicales como la zarzuela, un género musical y teatral originario de España, que combina canto, diálogo y danza. En este sentido, mencionó que, en la medida de lo posible se realizarán más presentaciones en lugares accesibles para las comunidades.

Xel Arianna Hernández expuso que este evento se realiza en el marco del 10 de mayo, Día de las Madres, para conmemorar sus aportaciones a la sociedad, al ser cuidadoras, trabajadoras y, en muchos casos, el sostén de sus familias.

Asimismo, destacó la participación de un grupo de jóvenes que colaboraron en la organización del evento que ellos denominaron “Proyecto de Acción Cultural”, en esta ocasión, a través de una gala de zarzuela como homenaje a la maternidad.

“Enhorabuena, por ser muy inquietos, por ser jóvenes que están al pendiente y, sobre todo, trabajando de la mano de las y los artistas”, mencionó tras la entrega de reconocimientos a las y los participantes.

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