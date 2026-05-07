UE prohíbe crear imágenes sexualizadas con IA sin consentimiento

La Unión Europea alcanzó un acuerdo para vetar las herramientas de inteligencia artificial cuyo único propósito sea la creación de contenido sexual simulado o material de abuso infantil.

La medida, que entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, también incluye la búsqueda de “medidas de seguridad razonables” para impedir la difusión de este tipo de material.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la política digital, Henna Virkkunen, declaró en redes sociales: “Nuestras empresas y ciudadanos quieren dos cosas de las reglas de inteligencia artificial. Quieren poder innovar y sentirse seguros. El acuerdo de hoy hace ambas cosas”.

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La decisión llega después del escándalo generado por Grok, la herramienta de IA de la red social X, que ahora tendrá hasta finales de año para implementar mecanismos de protección adecuados.

La normativa complementa las disposiciones penales que ya existían en los países miembros contra este tipo de prácticas.

Las autoridades comunitarias también aplazaron hasta diciembre de 2026 la exigencia de incluir marcas de agua visibles en toda creación generada por inteligencia artificial, ya sean fotografías, vídeos o audios. De esta forma, los usuarios podrán identificar fácilmente que el contenido ha sido producido por una máquina.

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