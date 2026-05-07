Inicia veda de camarón en Golfo de México y Mar Caribe

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informó el inicio de los periodos de veda para todas las especies de camarón en el Golfo de México y el Mar Caribe, con base en la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

La medida quedó oficializada mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tiene como propósito proteger las poblaciones del crustáceo.

En la zona marina, la veda comenzó a las 00:00 horas del 1 de mayo de 2026 y se extenderá hasta las 24:00 horas del 15 de agosto de 2026 en el área que va desde la frontera con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la desembocadura del Río Coatzacoalcos en Veracruz.

Para la franja costera de Campeche y Tabasco en la pesquería de camarón siete barbas, el periodo de veda abarca del 1 de mayo al 30 de septiembre. En los estados de Campeche y Tabasco, así como en los caladeros de Contoy en Quintana Roo, la restricción aplica del 1 de junio al 1 de octubre.

En sistemas lagunarios estuarinos, la veda para Tabasco comenzó el 1 de mayo y concluirá el 30 de septiembre. Para la franja desde Tamaulipas hasta Veracruz, el periodo irá del 30 de mayo al 14 de julio.

Existe una veda permanente en aguas marinas de jurisdicción federal desde Isla Aguada, Campeche, hasta los límites con Belice, incluyendo lagunas y zonas costeras de la Península de Yucatán, exceptuando los caladeros de Contoy en épocas determinadas.

Quienes cuenten con existencia de camarón fresco o conservado deberán formular un inventario conforme al formato CONAPESCA-01-069 y presentarlo en las oficinas de Conapesca. Las personas que incumplan la medida serán sancionadas conforme a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

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