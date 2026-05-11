Liberan 30 monos aulladores en Reserva de la Biosfera de Veracruz

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en la reintroducción de 30 ejemplares de mono aullador (Alouatta palliata mexicana) dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, en Veracruz, con el objetivo de repoblar comunidades de esta especie en los ecosistemas recuperados de dicha zona.

Las liberaciones se realizaron en tres etapas: cinco ejemplares fueron liberados el 6 y 7 de marzo; once más el 28 y 29 del mismo mes; y los últimos 14 el 27 y 28 de abril.

Los ejemplares provienen del PIMVS Tucán Quetzal, donde fueron rehabilitados, y fueron liberados en un ecosistema de selva alta perennifolia en zonas recuperadas del Área Natural.

La reintroducción es resultado de al menos cinco años de trabajo con las comunidades locales, que han mostrado un enorme interés y compromiso por resguardar a estos primates.

La especie ha sido gravemente afectada por la fragmentación de los ecosistemas y la extracción ilegal, con esta acción se busca recuperar las comunidades locales de monos aulladores, integrando gradualmente a la población rehabilitada en su hábitat natural.

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