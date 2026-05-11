Automóvil estuvo a punto de volcar tras choque en Periférico Ecológico

Un fuerte accidente vial provocó tráfico intenso en la incorporación del puente de Periférico Ecológico y 11 Sur durante la mañana de este lunes, dejando únicamente daños materiales.

El percance ocurrió en la zona de ascenso al puente, después de que un automóvil tipo Chevy fue impactado por una camioneta en la parte trasera. La fuerza del accidente generó que la unidad estuviera a punto de volcar.

El accidente reportó afectaciones en la circulación y largas filas de vehículos mientras cuerpos de emergencia atendían la situación.

#ConexiónVial 🚗 Un fuerte choque tuvo lugar esta mañana en el Periférico Ecológico, casi llegando a 11 Sur.



El vehículo, que está siendo retirado por grúas, fue impactado de atrás por una camioneta. pic.twitter.com/PyJv48hkEc — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 11, 2026

Tras el percance, elementos de seguridad y personal de auxilio acudieron al lugar para realizar labores de atención y agilizar el flujo vehicular. Sin embargo, no se ha informado oficialmente si hubo personas lesionadas ni cuántos vehículos estuvieron involucrados en el choque.

El impacto generó que los automóviles avanzaran de manera lenta en los carriles de incorporación hacia el Periférico Ecológico. Durante al menos tres horas, la circulación fue lenta mientras se realizaban labores para retirar la unidad siniestrada.

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