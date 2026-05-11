Dua Lipa demanda a Samsung por uso no autorizado de su imagen

La cantante británico-albanesa Dua Lipa presentó el 8 de mayo una demanda contra Samsung Electronics ante un tribunal de California, en la que reclama 15 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de su imagen en empaques de televisores.

Según la denuncia, a la que tuvo acceso la revista Variety, la artista acusa al fabricante surcoreano de haber empleado su rostro en cajas de cartón sin permiso ni compensación, creando la apariencia de que ella avalaba o promocionaba los productos.

La fotografía en cuestión, titulada “Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024”, fue tomada durante un festival estadounidense. La cantante sostiene que es propietaria de los derechos de autor de esa imagen y que Samsung la utilizó en una campaña comercial sin su consentimiento.

La demanda incluye acusaciones de infracción de derechos de autor, violación del derecho a la propia imagen, infracción de marca registrada y reclamaciones bajo la Ley Lanham, legislación federal utilizada en casos de falsa asociación, publicidad engañosa o uso comercial indebido de identidad.

Según el escrito, Lipa tuvo conocimiento del uso de su imagen en junio de 2025, cuando algunos fans comenzaron a compartir fotos en internet y se refirieron al producto como la “Dua Lipa TV Box“.

Sostiene que los empaques fueron “diseñados para aprovechar indebidamente el éxito, ganado con esfuerzo, de Dua Lipa para promocionar y vender los productos de Samsung”.

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