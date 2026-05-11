Equipo STEM UDLAP participa en la Feria de Puebla 2026

Del 8 al 10 de mayo, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) formó parte del Pabellón Tecnológico instalado en la Feria de Puebla 2026, en donde exhibió los trabajos de su equipo STEM, el cual impulsa la innovación, la ciencia y la tecnología a través de proyectos, competencias y actividades que promueven el desarrollo académico y profesional de sus jóvenes integrantes.

Entre las exhibiciones destacó “Katarina”, un robot limpiador de playas desarrollado por estudiantes e integrantes del equipo STEM UDLAP. “Es un desarrollo que resulta de la sinergia entre lo ético y lo tecnológico. Su función es recoger latas y limpiar residuos de las costas, aplicando fundamentos técnicos para lograr un entorno ecológico”, explicó Elías Uriel Olmos, alumno de segundo semestre de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de las Américas Puebla e integrante del equipo STEM.

La exposición también requirió que los universitarios estructuraran mensajes claros sobre procesos complejos. Al respecto, Francisco Riveros Mendoza, estudiante de cuarto semestre de Robótica y Telecomunicaciones de la UDLAP, detalló que, aunque una de las debilidades atribuidas al ingeniero es no saber comunicarse, en este foro demostraron lo contrario, ya que todos los algoritmos y diseños desarrollados desde cero se vieron reflejados en la forma en que los explicaron al público masivo de la Feria de Puebla 2026.

El área de software estuvo representada con desarrollos gestados en el iOS Development Lab, situado dentro del laboratorio Digital Makerspace de la institución. Los alumnos operaron aplicaciones móviles orientadas a la detección de asteroides, desarrollo urbano, salud mental, salud infantil y cultura mexicana. Sobre estos proyectos, Martha Patricia Heredia Andrade, alumna de cuarto semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UDLAP, precisó que uno de estos sistemas obtuvo una Mención Honorífica en el NASA Space App Challenge, posicionándose en el 11% superior de más de 11 mil registros internacionales.

A la exposición de los alumnos se sumaron proyectos de profesores de la UDLAP que fortalecieron el stand en conjunto con los estudiantes; por ejemplo, el Dr. Eric Fernando Espinosa Cazarin, profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, expuso el proyecto de Edificios de Palitos de Madera, diseño sismo-resistente que resultó el ganador entre 16 universidades, en el Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, tras superar criterios de optimización estructural y ensayos dinámicos.

De manera paralela, el Dr. Melvyn Álvarez Vera, profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica de la UDLAP, presentó un tribómetro tipo Pin-on-Disc, calibrado bajo la norma internacional ASTM G99-17 para ensayos de desgaste. El equipo fue diseñado y manufacturado íntegramente por docentes y un alumno de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica de dicha institución. Adicionalmente, se presentó un proyecto I+D+i para Seguridad con Videovigilancia, desarrollado por estudiantes del Programa de Honores de la licenciatura en Sistemas Computacionales.

La participación de la UDLAP en el Pabellón Tecnológico de la Feria de Puebla 2026 y la exhibición de proyectos de robótica aplicada, aplicaciones móviles, I+D+i y prototipos de ingeniería avanzada comprueba la capacidad universitaria para formar especialistas que materializan la teoría en herramientas tangibles. Para conocer el catálogo de investigaciones, sumarse a las iniciativas académicas o consultar el impacto del talento universitario STEM, se invita al público general y a futuros profesionistas a visitar el sitio oficial: https://www.udlap.mx/stem/.

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