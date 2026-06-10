Congreso atiende a habitantes de Hueyapan por conflicto territorial

Una comisión de habitantes del municipio de Hueyapan, encabezada por Manuel de la Cruz Gutiérrez, acudió al Congreso del Estado para solicitar su intervención ante un conflicto de territorial con pobladores de Atempan.

Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, señaló que el Congreso del Estado mantiene sus puertas abiertas al diálogo y a la atención de la ciudadanía. Al mismo tiempo indicó que el Poder Legislativo se encuentra a la espera de la notificación en materia catastral para avanzar en la resolución.

Las y los ciudadanos, originarios de la comunidad de Maloapan, fueron atendidos por Luz María Herrera Flores, integrante de la Unidad de Atención Ciudadana, quien les brindó orientación.

Cabe destacar que el Congreso del Estado continuará dando seguimiento a los planteamientos expuestos por las y los habitantes de Hueyapan, privilegiando el diálogo y la búsqueda de soluciones que contribuyan a la estabilidad social de la región.

Te recomendamos: