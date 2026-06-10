PT replicará estrategia electoral de Morena para 2027 en Puebla

El Partido del Trabajo (PT) decidió replicar la estrategia electoral de Morena para potenciar su estructura de cara a los comicios intermedios de 2027 en Puebla.

A partir del próximo 18 de junio, el partido pondrá en marcha un despliegue territorial por los 217 municipios del estado, con el objetivo de renovar sus comités de base y promover a sus aspirantes.

Los eventuales candidatos y candidatas del PT recibirán el nombre de “coordinadores en defensa de la soberanía nacional”, una figura equivalente a los “coordinadores de la cuarta transformación” que utiliza Morena.

El diputado federal Benjamín Flores Montoya, integrante de la Coordinación Nacional del PT, aseguró que Puebla es prioridad para el partido, por lo que buscan ganar un mayor número de diputaciones y ayuntamientos.

🏡La coordinación nacional del PT anunció el inicio de recorridos en los 217 municipios de Puebla para fortalecer sus estructuras electorales rumbo al 2027.



Nombrarán a “coordinadores en defensa de la soberanía” que eventualmente, serán designados como candidatos por encuestas. pic.twitter.com/W2QmIyFk8k — ContraReplica Puebla (@ContraReplicaPu) June 9, 2026

En conferencia de prensa, Flores Montoya precisó que los perfiles interesados se someterán primero a votación en asambleas locales; posteriormente, los mejor posicionados competirán en una encuesta que definirá las candidaturas con Morena y el Partido Verde.

A la par, dio su respaldo al desempeño de los actuales diputados locales y federales del PT, abriéndoles la puerta para que sigan promoviendo su perfil en busca de la reelección en sus distritos.

Sin embargo, precisó que los acuerdos de coalición todavía no están firmados ni se han repartido posiciones de manera anticipada para la elección de 2027.

“En poco tiempo se estarán dando a conocer convocatorias que esperamos suscribir los tres partidos políticos, cada quien por su lado, para que pueda abrirse un registro, porque ya sabemos que a nivel estatal hay muchas aspiraciones”, dijo.

Editor: Renato León

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