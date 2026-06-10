Mueren prensados dos hombres tras choque en la Amozoc-Perote

Un accidente vial se presentó la mañana de este martes sobre la autopista Amozoc-Perote, dejando como saldo dos hombres sin vida, quienes murieron de manera instantánea.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 67+700, después de que un tractocamión impactara fuertemente contra un vehículo Volkswagen Pointer en el que viajaban las dos víctimas. La magnitud del impacto generó que el automóvil quedara completamente destrozado.

Al sitio arribaron de inmediato paramédicos y personal de la unidad municipal de Protección Civil de Tepeyahualco. Al hacer la revisión de rutina, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que los dos tripulantes del auto compacto ya no contaban con signos vitales.

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Debido a que los cuerpos de los occisos quedaron prensados entre los fierros retorcidos de la unidad, se requirió la intervención urgente de Bomberos para realizar las maniobras de liberación con herramienta especializada.

El área fue debidamente acordonada y resguardada por elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, la Policía Estatal y personal de la empresa concesionaria Gana, con el fin de evitar otro percance en la vía y permitir las labores de rescate.

Después de concluir las maniobras de liberación, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) arribó para iniciar las indagatorias correspondientes y proceder con el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al anfiteatro en calidad de desconocidos.

Hasta el momento se desconoce la mecánica exacta del accidente y el paradero del conductor del tractocamión. Las autoridades ya abrieron la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

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