Persecución en Sanctorum deja cinco detenidos y dos camiones asegurados

Momentos de tensión se vivieron este martes en la junta auxiliar de Sanctorum, perteneciente a Cuautlancingo, luego de que una persecución policial concluyera con la detención de cinco presuntos delincuentes y el aseguramiento de dos unidades de carga.

De acuerdo con información preliminar, elementos municipales realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a varias personas manipulando mercancía en una zona cercana al panteón El Edén.

Una vez que notaron a las autoridades, los individuos intentaron abandonar el lugar, lo que provocó una rápida reacción por parte de los uniformados.

#ACTUALIZACIÓN 🚨 De forma extraoficial, se reporta la detención de cinco presuntos miembros de una banda dedicada al robo de transporte de carga.



Los ladronzuelos traspasaban mercancía de un camión a otro en inmediaciones de la avenida Revolución, casi esquina con calle… pic.twitter.com/Pq9KeHtoT2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 9, 2026

La persecución se extendió por distintos puntos del municipio y requirió la intervención de corporaciones estatales y federales. Durante el operativo se efectuaron acciones tácticas para impedir la fuga de los sospechosos, quienes finalmente fueron interceptados y asegurados.

Tras la intervención, las autoridades mantuvieron acordonada el área mientras se realizaban diligencias para recopilar indicios. De forma extraoficial se informó que los detenidos podrían estar relacionados con actividades ilícitas enfocadas al robo de transporte de carga.

Además de las capturas, dos vehículos utilizados para el traslado de mercancías quedaron bajo custodia oficial. Las autoridades también investigan la posible utilización de dispositivos tecnológicos destinados a bloquear señales de rastreo, una práctica frecuentemente asociada con este tipo de delitos.

Te recomendamos: