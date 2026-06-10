Lluvias provocan deslaves y afectaciones en Sierras Norte y Negra

Las lluvias que se han presentado en las últimas horas en regiones del estado de Puebla han dejado deslaves y crecientes de ríos en algunos puntos estratégicos de la sierra Norte y sierra Negra.

En primer lugar, habitantes de Pantepec reportaron el incremento significativo del nivel del arroyo que cruza por la junta auxiliar de Mecapalapa, debido a que, señalan, el agua de los alrededores cruza por dicho afluente generando que viaje con fuerza y una gran cantidad de agua.

De igual manera, la estructura temporal que cruza el río San Marcos y conecta la comunidad de Coyutla con La Uno, en Venustiano Carranza, colapsó, por lo que hasta el momento el paso en la zona se encuentra interrumpido.

Tal vez te interese: Estudiante BUAP gana concurso internacional de cartel en Chipre

Algunas carreteras han sufrido deslaves por los niveles de agua que corren sobre el asfalto. Una de ellas es la carretera que conecta el municipio de Zapotitlán de Méndez con Xochitlán, a la altura del punto denominado Toril, donde el agua desgajó parte de la carretera. También se presentó un deslave sobre la carretera Tenango-Pepexta, en Cuetzalan, afectando la circulación en el lugar.

En la sierra negra, las lluvias han generado la crecida del río Tonto y otros afluentes más, lo que genera preocupación en pobladores de la comunidad de Ixcatl, en Zoquitlán, quienes tuvieron que salir de sus hogares durante la madrugada por la crecida del río. También se ha realizado el retiro de piedras en Chichiquila y se brindó atención a tres viviendas afectadas por inundación en Eloxochitlán.

Cabe señalar que la lluvia continúa en municipios del centro del estado, así como en la sierra Norte y Nororiental. Protección Civil pide a los pobladores estar atentos a todas las indicaciones y evitar estar cerca de afluentes que puedan crecer y arrastrar todo lo que hay a su paso.

Te recomendamos: