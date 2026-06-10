Guardia Nacional promueve cultura de prevención en Bachillerato Citlaltépetl

Con el objetivo de fortalecer la confianza con la comunidad estudiantil y promover una cultura de prevención entre las y los jóvenes, la Guardia Nacional (GN) llevó a cabo una jornada de proximidad social y actividades preventivas en el Bachillerato “Citlaltépetl”, ubicado en la colonia Santa Cruz Buenavista, como parte del programa “La Guardia Nacional Contigo”.

Estas acciones forman parte de la estrategia de acercamiento educativo que impulsa la GN, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, en planteles educativos, mediante actividades dinámicas que promueven la construcción de entornos más seguros.

Entre las actividades realizadas destacaron las pláticas preventivas sobre el uso responsable y seguro de las redes sociales, la orientación sobre rutas profesionales y oportunidades de desarrollo dentro de las instituciones de seguridad, las charlas de prevención del delito dirigidas a adolescentes, la distribución de folletos informativos sobre denuncia ciudadana y la entrega de material informativo relacionado con los derechos de las mujeres.

Con el programa “La Guardia Nacional Contigo”, se reafirma el compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones, que promueve valores de legalidad, autocuidado y responsabilidad social, además de acercar a la población información útil para la prevención de conductas de riesgo.

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