Realizan “Feria de Paz y Atención a las Causas” en Atzizintla

Con el objetivo de fortalecer la cercanía con la población y atender de manera integral diversas necesidades comunitarias, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron la “Feria de Paz y Atención a las Causas” en el municipio de Atzizintla, con actividades enfocadas en la prevención del delito, el bienestar social y la atención ciudadana.

Durante la jornada se instalaron módulos de medicina general, odontología, nutrición y planificación familiar. También se brindó orientación y gestión de apoyos relacionados con becas, pensiones para personas con discapacidad y programas de bienestar.

Las familias asistentes participaron en talleres de lectura y capacitación en oficios como barbería y bisutería. Además, hubo actividades recreativas y educativas con planetarios móviles y jornadas de entrega de árboles.

Asimismo, se proporcionó orientación jurídica y atención a víctimas de violencia, como parte de las acciones para fortalecer la convivencia social y acercar servicios a la población.

Las Ferias de Paz y Atención a las Causas forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada en la entidad por el gobernador Alejandro Armenta Mier, con el propósito de atender las principales necesidades de las comunidades y fortalecer el tejido social.

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