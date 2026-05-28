Asesinan a dirigente de asociación ambulante en Agua Santa

Después de un ataque armado se reportó el asesinato de Víctor M., representante de la agrupación de ambulantes “3 de Abril”, quien fue atacado a tiros en calles de la Unidad Habitacional Agua Santa.

El crimen ocurrió durante la tarde de este miércoles cuando el dirigente se encontraba sobre la avenida 9 Sur, cerca del Periférico Ecológico, en su negocio de tortas y jugos ubicado frente al Hospital General del Sur. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres que viajaban en una motocicleta negra tipo motocross se aproximaron a la víctima y abrieron fuego en múltiples ocasiones.

Vecinos y comerciantes de la zona intentaron auxiliar al hombre mientras arribaban paramédicos al lugar. Debido a la gravedad de las lesiones, fue llevado de emergencia al Hospital General del Sur, donde posteriormente perdió la vida.

#Seguridad 🚨 Un hombre que trabajaba en un puesto de tortas afuera del Hospital General del Sur, fue atacado a disparos por el ocupante de un vehículo.



El responsable escapó y servicios de emergencia ya atienden al masculino quien se reporta de manera preliminar en estado… pic.twitter.com/vdoUdMYOUx — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 27, 2026

La zona permaneció acordonada por elementos de distintas corporaciones de seguridad mientras peritos de la Fiscalía estatal realizaban el levantamiento de indicios balísticos y otras diligencias ministeriales relacionadas con el homicidio.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el ataque podría estar relacionado con disputas internas y conflictos por el control de cobros entre grupos de comerciantes ambulantes. Incluso, trascendió que durante la mañana integrantes de otra organización acudieron al área para reclamar pagos y lanzar advertencias contra vendedores establecidos en el sitio.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar el trasfondo del asesinato y localizar a los responsables del ataque armado.

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