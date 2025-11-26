Armenta realiza Gran Entrega para el Campo Poblano con inversión de 149.5 mdp

En el Centro Expositor, el Gobierno de Puebla encabezado por Alejandro Armenta, realizó la “Gran Entrega para Transformar el Campo Poblano”, un encuentro histórico que reunió a más de siete mil productoras y productores y que reflejó una nueva etapa de confianza, paz social y crecimiento para el sector rural. Con una inversión superior a 149.5 millones de pesos y más de 5 mil 600 apoyos entregados, el estado reafirmó su compromiso con la autosuficiencia alimentaria y la justicia social que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que el campo vuelve a ocupar el lugar que merece mediante maquinaria moderna, drones de precisión, genética ganadera, tecnificación de riego y apoyos para cadenas productivas como el café, el agave, la apicultura y los huertos de traspatio. Subrayó que esta estrategia fortalece la seguridad alimentaria, ya que permite rescatar hasta 700 mil hectáreas de temporal y garantizar a las familias la posibilidad de obtener cosechas dignas y excedentes que alimentan la riqueza comunitaria.

Con el humanismo como eje rector, Alejandro Armenta anunció nuevos centros de transformación para café, mezcal, jitomate y frutales, además del fortalecimiento de la industria zapatera poblana y el anuncio del establecimiento de una planta pasteurizadora de leche. Estas acciones impulsan el valor agregado, fomentan la economía local y consolidan la tecnificación que exige el campo del siglo XXI. “Sin maíz no hay país; el campo es prioridad”, afirmó el gobernador al reiterar que este año Puebla alcanzó una inversión histórica de mil 634 millones de pesos para el sector rural.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano resaltó que en solo 347 días se entregaron 103 mil 617 apoyos directos a 93 mil 387 productoras y productores, bajo un modelo sustentable y con justicia social que posiciona a Puebla como referencia nacional en sanidad, innovación, eficiencia de riego y producción de café premium con certificaciones internacionales. Subrayó que 2025 será el año en que el campo tomará más fuerza con 50 mil hectáreas recuperadas, 20 por ciento más producción agrícola y un impulso histórico a mujeres rurales emprendedoras.

El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, afirmó que no existe en el país un evento de esta magnitud y recalcó que el Gobierno de Puebla respalda a las y los productores con programas directos, sin intermediarios, para garantizar que la inversión pública llegue a quienes trabajan la tierra. Recordó que, mientras gobiernos anteriores destinaron apenas 700 millones en ocho años, la actual administración superará los 3 mil millones de pesos en solo dos años.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, reconoció el papel fundamental de las mujeres rurales y destacó que hoy más del 40 por ciento de los apoyos entregados fortalecen su autonomía económica. Afirmó que este fomento al campo poblano refleja la justicia social que guía al Gobierno del Estado de Puebla y agradeció el compromiso de las productoras y productores que mantienen vivo el campo con trabajo y dedicación. Subrayó que apoyar a las mujeres significa fortalecer a las familias, a las comunidades y a la economía rural, siempre en coordinación con el gobernador Alejandro Armenta y la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mirna Martínez, productora de Huejotzingo, expresó que “por primera vez voltean a vernos” y celebró el respaldo del gobierno al campo para las familias migrantes. El agricultor Melquiades Aponte, de San Jerónimo Tecuanipan, consideró que la nueva maquinaria y las herramientas le ahorraron tiempo para preparar la tierra, después de años de esfuerzo con técnicas tradicionales. La Gran Entrega fortalece la seguridad, la innovación y la sostenibilidad del campo poblano, con riqueza comunitaria y bienestar para las familias.

