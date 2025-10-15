Localizan a tres desaparecidos tras lluvias en la Sierra Norte de Puebla

Tres personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas, como resultado de las acciones de búsqueda realizadas en la Sierra Norte de Puebla, luego de los recientes fenómenos meteorológicos.

Dos de ellos, Celeste Barrios Muñoz y Fernando Meléndez Ríos, fueron hallados sin vida en la presa de Tenango de las Flores y en el municipio de Xicotepec de Juárez, respectivamente.

Mientras que José Manuel Moisés Santos fue localizado con vida en el municipio de Huauchinango, donde actualmente recibe atención médica y acompañamiento institucional.

El Gobierno de Puebla expresó su solidaridad con las familias afectadas y reafirma su compromiso de continuar con las labores de búsqueda, rescate y atención a las víctimas.

