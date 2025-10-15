Persecución y tiroteo tras robo de camioneta en Totimehuacan

Un presunto enfrentamiento armado se registró la tarde de este martes en San Francisco Totimehuacan, al sur de la capital poblana, aparentemente como consecuencia del robo con violencia de una camioneta de lujo.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Jeep Rubicon, valuada en aproximadamente un millón y medio de pesos, fue robada en San Pedro Zacachimalpa, municipio de San Pedro Cholula.

Esto habría derivado en una persecución contra los responsables, aunque no se precisó si fue encabezada por corporaciones de seguridad o por particulares.

El intercambio de disparos se produjo en el cruce de la 6 Sur y 9 Oriente, en San Francisco Totimehuacan, donde testigos reportaron al menos 15 detonaciones de arma de fuego.

Vecinos de la zona se resguardaron durante los hechos y, al salir, solo encontraron la camioneta presuntamente robada junto con otros dos vehículos que presentaban impactos de bala.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes implementaron un operativo de búsqueda en la zona. Sin embargo, no se hallaron personas heridas ni se logró detener a los agresores.

Editor: César A. García

