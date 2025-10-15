Pobladores bloquean acceso en Santa María Coatepec ante ola de inseguridad

Habitantes de la junta auxiliar de Santa María Coatepec, en el municipio de San Salvador el Seco, realizaron la noche de este martes una manifestación pacífica, bloqueando temporalmente el acceso a la comunidad para exigir la presencia de la presidenta municipal, Yareli Otero, y entablar un diálogo directo con ella.

El cierre comenzó alrededor de las 19:45 horas, cuando un grupo de vecinos colocó piedras y vehículos atravesados sobre la vialidad como forma de protesta ante la falta de atención del gobierno municipal tras los hechos ocurridos la madrugada del martes, cuando pobladores detuvieron a dos presuntos ladrones y estuvieron a punto de lincharlos.

De acuerdo con los manifestantes, durante el día solicitaron la presencia de la alcaldesa para abordar la ola de inseguridad que afecta a la zona; sin embargo, la edil no acudió, lo que generó el enojo e inconformidad entre los habitantes.

En respuesta, los pobladores cerraron la carretera federal San Salvador El Seco–Aljojuca y advirtieron que no la reabrirán hasta que la presidenta municipal acuda personalmente al lugar. El bloqueo ha afectado a conductores y transportistas, quienes permanecen varados sin conocer la hora en que se restablecerá la circulación.

Se espera que en los próximos minutos arriben funcionarios de la Secretaría de Gobernación estatal y del Ayuntamiento de San Salvador el Seco para dialogar con los inconformes y tratar de alcanzar un acuerdo que permita liberar la vialidad.

