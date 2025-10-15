Suman 15 muertos por lluvias en Sierra Norte tras rescate de desaparecidos

La cifra de fallecidos a causa de las intensas lluvias en Puebla subió a 15, luego de que se confirmara el deceso de dos personas que se encontraban en calidad de desaparecidos.
La Secretaría de la Gobernación estatal informó el hallazgo sin vida de Celeste Barrios Muñoz, de 41 años de edad, en la presa de Tenango de las Flores, así como de Fernando Meléndez Díaz, en el municipio de Xicotepec.
De manera que seis personas continúan en calidad de desaparecidas tras los deslaves e inundaciones que provocaron las fuertes lluvias del 9 de octubre en la Sierra Norte.
Celeste era pareja de Lázaro Gayosso Rodríguez, de 39 años de edad; vivían en la colonia Nuevo Monterrey, en Huauchinango. Sus dos hijos fueron rescatados y enviados a hospitales de Puebla y Tlaxcala, pero él sigue en calidad de “no localizado”.
Te puede interesar: Puebla entrega gastos funerarios y becas de orfandad por afectaciones recientes
En tanto, José Manuel Moisés Santos fue localizado con vida en el municipio de Huauchinango, en donde recibe atención médica.
Hasta ahora, continúan desaparecidos:
- Sergio Franco Juárez (70 años) de Huauchinango
- Juana Aurelia Valencei González (70 años) de Huauchinango
- Albino Calderon Islas (70 años) de Huauchinango
- Liam Tadeo González Lechuga (6 años) de Huauchinango
- Lázaro Gayosso Rodríguez (39 años) de Huauchinango
- Pedro Segura Muñoz (75 años) de Tétela de Ocampo
Además, las autoridades trabajan en la localización de 3 personas que habrían quedado sepultadas en deslaves, 2 en Naupan y una más en Huauchinango.
Editor: César A. García