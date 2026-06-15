IJMP presenta obra teatral para prevenir adicciones

Como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad, con el desarrollo integral de las juventudes poblanas, se llevó a cabo la presentación de la obra de teatro “¡El Pase de Lista!”, una estrategia de prevención y sensibilización dirigida a estudiantes de la Secundaria General No. 6 “Valentín Gómez Farías”, en San Baltazar Campeche.

A través del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, esta actividad busca generar espacios de reflexión sobre los retos que enfrentan las adolescencias, promoviendo el cuidado de la salud emocional, la importancia del acompañamiento y la toma de decisiones responsables.

La puesta en escena narra la historia de Kevin, un estudiante que enfrenta conflictos personales y escolares mientras las adicciones amenazan con afectar su entorno familiar y social, invitando a las juventudes a identificar factores de riesgo y fortalecer sus redes de apoyo.

Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la Universidad Mesoamericana, mediante la participación de estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas y Ciencias Contemporáneas, fortaleciendo los vínculos entre las instituciones educativas y el Gobierno de la Ciudad en beneficio de la comunidad.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, reafirma su compromiso de seguir impulsando estrategias que fortalezcan el tejido social y brinden a las juventudes herramientas para construir un mejor futuro.

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