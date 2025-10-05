Domingo nublado con alta probabilidad de lluvia en la capital poblana

El Gobierno de la Ciudad de Puebla informa a las y los poblanos que se espera un clima nublado con alta probabilidad de lluvia acompañada de tormentas eléctricas durante la tarde-noche. Se prevé una acumulación pluvial aproximada de 0 a 5 mm, principalmente entre las 17:00 y las 19:00 horas. La temperatura máxima será de 22°C y la mínima de 13°C. La calidad del aire se reporta como buena hasta el momento.

Estos pronósticos se derivan del monitoreo permanente que realizan los radares de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La información se actualiza en tiempo real, lo que permite alertar con oportunidad sobre condiciones de riesgo y tomar medidas preventivas para salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio.

Ante la posibilidad de lluvias intensas o tormentas eléctricas, el departamental de Alertamiento e Información de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano recomienda a la ciudadanía evitar tirar basura en la vía pública para prevenir encharcamientos e inundaciones, no intentar cruzar calles anegadas o espejos de agua y mantener precauciones al conducir, especialmente en motocicleta o en zonas con baja visibilidad. Si transita por la vía pública, utilice calzado adecuado antiderrapante, evite refugiarse bajo árboles y manténgase alejado de cables o postes caídos.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado del Comité Tláloc, el cual permite un trabajo interinstitucional que opera la atención eficiente y conjunta ante situaciones de emergencia. Se invita a todas y todos los poblanos a mantenerse informados y reportar cualquier incidente al número 072, o en casos de emergencia, al 911.

