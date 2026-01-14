Ayuntamiento de Puebla mantendrá diálogo abierto con comercio popular 

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, mantendrá un diálogo abierto, permanente y respetuoso con las diferentes organizaciones del comercio popular, con el objetivo de mantener limpio y libre el Corredor 5 de Mayo, así como mejorar la movilidad y el tránsito peatonal y vehicular en diversos puntos de la ciudad de Puebla, expuso el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez.

En rueda de prensa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señaló que estas acciones buscan privilegiar el orden, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, garantizando el uso adecuado de los espacios públicos y fomentando una convivencia armónica entre comerciantes, peatones y automovilistas.

En este sentido, subrayó que el operativo implementado para liberar el Corredor 5 de Mayo tras las festividades de fin de año y el Día de Reyes fue exitoso, permitiendo restablecer el flujo peatonal y vehicular, así como conservar la limpieza y el orden en esta importante vialidad del Centro Histórico.

Por otro lado, reportó que se realizaron recorridos de ordenamiento de casetas en la vía pública en distintos puntos de la ciudad, como 31 Poniente, alrededores de hospitales, dependencias estatales, la zona de La Margarita y el Bulevar 15 de Mayo, zonas en las que se invitó a 35 comerciantes a retirarse voluntariamente y se identificaron cinco casetas que no contaban con los permisos correspondientes, las cuales fueron retiradas y resguardadas.

Finalmente, el secretario informó sobre el operativo coordinado realizado los días sábado 10 y domingo 11 de enero en la zona del extinto tianguis de autos de Villa Verde. Con la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno, se logró mantener libres las calles aledañas y evitar la venta de automóviles en la vía pública.

