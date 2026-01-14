Suman siete policías municipales detenidos; SSC asegura “cero tolerancia”

Hasta el momento, suman siete policías municipales detenidos, tras el aseguramiento de tres elementos de seguridad el pasado viernes por fuerzas federales, quienes presuntamente estaban coludidos con una organización delictiva, informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, Félix Pallares Miranda.

Pallares Miranda dio a conocer que los tres policías detenidos por la SSC Puebla ingresaron a la corporación en administraciones pasadas y que se encontraban vinculados con un grupo delictivo. Precisó que, hasta ahora, son siete los elementos detenidos y que se coadyuva con la federación y la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones correspondientes.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital poblana reafirmó la política de cero tolerancia a la indisciplina policial, por lo que se han implementado diversas medidas para evitar que los uniformados se alíen con grupos de la delincuencia organizada.

Reiteró la importancia de dignificar el trabajo policial, lo que incluye mejoras salariales, bonos extraordinarios y ascensos por mérito, con el objetivo de fortalecer la profesionalización de los elementos y prevenir conductas indebidas.

Tal vez te interese: Operación COFRADÍA: detienen a tres policías de la SSC Puebla y una civil

#Seguridad 👮🏻‍♂️ Hasta el momento han sido removidos 8 mandos informó el secretario de la SSC Puebla, Félix Pallares Miranda, luego de la detención de 3 mandos el pasado viernes por fuerzas federales quienes fueron contratados en administraciones pasadas.



Hasta el momento son 7… pic.twitter.com/oNGyCuKmL1 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 14, 2026

Por otra parte, el titular de la SSC informó que se realizó el relevo de ocho mandos de la corporación como parte del proceso de evaluación del desempeño. Detalló que, desde el inicio de la administración, se ha evaluado a más de 50 elementos y se han iniciado 24 procedimientos en su contra por diversas irregularidades.

“Desconocemos si todo esto vaya a tener alguna consecuencia derivada de los resultados de las investigaciones, por lo que nosotros nos mantenemos en la disposición de colaborar con las autoridades”, expresó.

Finalmente, el titular de la seguridad pública en Puebla señaló que se mantendrá una supervisión constante del personal y que se aplicarán medidas adicionales para garantizar la transparencia y el profesionalismo de los elementos.

Te recomendamos: