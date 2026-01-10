Operación COFRADÍA: detienen a tres policías de la SSC Puebla y una civil

En un operativo interinstitucional, tres policías municipales y una mujer fueron detenidos la mañana de este viernes como parte de la operación COFRADÍA, mediante la cual autoridades federales, estatales y ministeriales realizaron acciones coordinadas en la capital poblana.

Los asegurados, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, fueron aprehendidos mientras realizaban el cambio de turno. Son señalados por su presunta participación en el homicidio de dos de sus compañeros, así como por posibles vínculos con el crimen organizado.

En la intervención participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), quienes cumplimentaron las órdenes de aprehensión.

Los detenidos fueron identificados como Hugo N., Atanacio N. y Rocío N., policías adscritos a la SSC de Puebla, quienes desempeñaban funciones en la Zona 3 de la capital, Asuntos Internos y la Dirección de Reacción Táctica, respectivamente.

De acuerdo con información oficial, los agentes son investigados por su posible relación con el ataque armado registrado el 1 de marzo de 2025 en la colonia Del Valle, donde dos policías municipales perdieron la vida tras un ataque con armas de alto calibre.

Asimismo, las autoridades indagan su presunta vinculación con el grupo delictivo denominado “La Barredora”, para el cual habrían operado bajo la denominación de “La Cofradía”, con funciones de coordinación y supervisión de actividades ilícitas en la región.

De manera paralela, una mujer identificada como Ana Belém N. fue detenida y, junto con los agentes municipales, quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad legal.

#Seguridad 🚨 Mediante la Operación COFRADÍA, autoridades de los tres órdenes de gobierno encabezadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, con apoyo de la SSPC, DEFENSA, SEMAR y SSPE, lograron la detención de tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de…

