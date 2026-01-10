Puebla mantiene bajo control el Gusano Barrenador del Ganado

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mantiene y fortalece de manera permanente las acciones de control, supervisión y atención inmediata ante cualquier posible detección del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), lo que consolida a Puebla como un estado con prácticas ejemplares en la protección del patrimonio ganadero.

Ante la presencia de casos activos, estos se encuentran debidamente identificados y bajo control sanitario, mediante acciones de supervisión continua en campo, seguimiento técnico y atención oportuna, lo que permite establecer y mantener un cerco de control que evita la dispersión del gusano barrenador hacia otras regiones. Gracias a este esquema de contención y vigilancia, Puebla se mantiene con un índice bajo de casos activos, lo que fortalece su estatus sanitario y la seguridad del sector pecuario.

Como parte de estas acciones, se desarrollan labores constantes de información, capacitación, organización y supervisión, con el objetivo de reforzar los conocimientos preventivos y las acciones de control de la plaga entre productoras y productores ganaderos, todo en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA); la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa (CPA) y el Comité de Fomento y Salud Animal del Estado de Puebla.

El gobierno estatal refrenda su determinación de proteger el patrimonio ganadero, brindar acompañamiento cercano a las y los productores y garantizar acciones oportunas que aseguren la sanidad animal, la seguridad productiva y el bienestar del sector en todas las regiones del estado.

