Alejandro Armenta destaca papel de los medios en la percepción social

La percepción social es una responsabilidad fundamental, y los medios de comunicación desempeñan un papel clave, aseveró el gobernador Alejandro Armenta en un encuentro con líderes de opinión y empresarios de la comunicación.

El mandatario subrayó el principio “gobernar es comunicar” y reconoció el compromiso de los formadores de opinión pública.

El titular del ejecutivo estatal sentenció que existe una alianza basada en el respeto absoluto hacia las y los periodistas; porque su única preocupación es dar resultados concretos a las y los poblanos, al atender las propuestas o señalamientos que contribuyan a mejorar el servicio público.

El gobernador destacó que la seguridad es una prioridad en su administración y la labor periodística es relevante, por lo que mantiene una relación transparente y cercana con la prensa. Señaló que las observaciones críticas, como la denuncia de una omisión o falta de algún funcionario, son valiosas, porque permiten investigar y corregir.

Durante su mensaje, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, mencionó que sin libertad de expresión no hay democracia; y sin medios libres y críticos no se puede servir a la gente. Por ello, resaltó la cobertura informativa a la tarea de la administración estatal, ya que permite escuchar a la ciudadanía.

El coordinador puntualizó que las y los integrantes del Gobierno del Estado están abiertos a las observaciones de los medios, ya que se busca la difusión del actuar gubernamental, para el bienestar de las familias poblanas.

La coordinadora general de Comunicación y Agenda Digital, Claudia Hernández Medina, destacó que la labor informativa es parte esencial en las acciones que impulsa el Gobierno del Estado, ya que “gobernar es Comunicar“, principio y guía de la administración pública. De ahí que la percepción sea una responsabilidad social.

Te recomendamos: