Realizan desazolve en La Ceiba tras afectaciones por lluvias

El Gobierno de Puebla lleva a cabo trabajos de desazolve en el drenaje de la calle Venustiano Carranza, en la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho (La Ceiba), con el objetivo de reforzar las acciones de atención a los daños ocasionados por las lluvias de octubre pasado y prevenir futuras afectaciones.

Estas labores se realizan con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y el acompañamiento de la Secretaría de Bienestar, que encabeza Laura Artemisa García Chávez, quien brinda supervisión puntual de los trabajos, en los cuales se desplegó un camión vactor y personal especializado con el propósito de restablecer el flujo adecuado de las aguas residuales, evitar inundaciones durante la temporada de lluvias y frenar el desbordamiento de aguas negras que generan focos de contaminación, malos olores y riesgos a la salud de la población.

Asimismo, se analizan los trabajos de desazolve que se llevarán a cabo en el drenaje de la calle Campo de Aviación, así como la reparación de la cruceta que conforman las calles Venustiano Carranza y Campo de Aviación, donde se inspeccionó el canal de aguas negras como parte de la evaluación de los daños ocasionados por las lluvias del año pasado, a fin de analizar soluciones que permitan contener la contaminación y proteger la salud pública.

Posteriormente, se supervisó la calle Gilberto Camacho, en la junta auxiliar del mismo nombre, la cual presenta deterioro severo y requiere intervención inmediata. En la zona se elaboraron reportes técnicos para su pronta atención.

Estas acciones refrendan el compromiso de un gobierno que actúa con responsabilidad, prevención y cercanía, alineado a la política de bienestar y protección a la ciudadanía que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

