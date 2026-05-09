San Pedro Cholula avanza en reapertura de túneles y programas sociales

Este viernes, durante sesión de Cabildo de San Pedro Cholula, fueron aprobados diversos puntos de acuerdo enfocados en mejorar la calidad de vida de las y los cholultecas, así como fortalecer el turismo y la proyección del municipio a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, por unanimidad, el Cabildo aprobó la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el objetivo de trabajar de manera conjunta en la rehabilitación y reapertura de los túneles de la Zona Arqueológica de Cholula.

Al respecto, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, señaló que esta acción responde a una de las principales solicitudes en materia turística, ya que el cierre de los túneles durante más de seis años ha impactado directamente en la afluencia de visitantes, al tratarse de uno de los atractivos más importantes del municipio.

“Hemos gestionado en diversas mesas de trabajo con el INAH la reapertura de los túneles de nuestra zona arqueológica, no solo para atraer más turismo, sino también para que las y los cholultecas puedan disfrutar nuevamente de este espacio. Ahora podremos invertir y realizar donaciones para su rehabilitación y reapertura, lo que generará una mayor derrama económica para nuestro municipio”, expresó la alcaldesa.

Aprueban continuidad de Programas de Bienestar para más de 17 mil cholultecas

Por otra parte, durante la misma sesión ordinaria, la presidenta municipal presentó diversos puntos de acuerdo relacionados con la continuidad y actualización de las reglas de operación de distintos Programas de Bienestar municipales, los cuales comenzarán a implementarse en las próximas semanas.

Los programas aprobados son:

Amoxtli

Mujeres Heroínas

Calentadores Solares

Tinacos de Agua

Estufas Ecológicas

Filtros Purificadores

Becas Xelhua para deportistas de alto rendimiento

Sobre ello, Tonantzin Fernández destacó que estos programas beneficiarán a más de 3 mil 400 familias, lo que representa de manera directa a más de 17 mil cholultecas, sin intermediarios.

“Estos programas están enfocados en los sectores sociales más vulnerables. Reconozco a mis compañeras y compañeros regidores que, más allá de colores partidistas, velamos por el bienestar de nuestras familias”, concluyó la presidenta municipal, tras la aprobación unánime de las reglas de operación de dichos programas.

Con acciones como estas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno, sumando esfuerzos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el gobernador del estado, Alejandro Armenta, impulsando acciones y programas que fortalezcan el bienestar social, el desarrollo turístico y la transformación de Cholula en beneficio de todas y todos sus habitantes.

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