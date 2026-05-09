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Atlixco celebrará el Día de las Madres con actividades culturales

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Foto: Ayuntamiento de Atlixco.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a las familias atlixquenses y visitantes a disfrutar de una serie de actividades artísticas y culturales que se llevarán a cabo este 9 y 10 de mayo en la Plaza de Armas.

Las actividades iniciarán este 9 y 10 de mayo a partir de las 11:00 horas con las siguientes presentaciones:

  • Sábado 9 y domingo 10 de mayo | 11:00 horas, “Huapango de Moncayo”, presenta: Wicho Cuenta Cuentos.
  • Sábado 9 de mayo | 12:00 horas, “Danzando con el corazón”, presenta: Danza regional del municipio de Atlixco.
  • Domingo 10 de mayo | 13:00 horas, “Danza por la vida”, presenta grupo de danza Flor de Maguey.

Ariadna Ayala destacó que estas actividades buscan fortalecer la convivencia familiar, promover el talento local y consolidar a Atlixco como un referente cultural en el estado.

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