Personalidades nacionales e internacionales visitan Zacatlán

El municipio de Zacatlán se ha convertido en un nodo estratégico para el desarrollo e implementación de proyectos, lo mismo de turismo como de promoción cultural y de impacto social. Gracias a esa labor de la presidenta municipal, Bety Sánchez, en las últimas semanas han visitado el municipio personalidades importantes a nivel nacional e internacional.

Estas visitas son gracias a las gestiones y visión de la presidenta Bety Sánchez, para posicionar al municipio como pionero en diversas acciones de sustentabilidad, sostenibilidad, promoción cultural, turística y hasta de desarrollo humano.

Por eso, te presenta la lista de las personalidades que nos han visitado en las últimas semanas:

Ceci Arellano

La presidenta del Sistema Estatal DIF (SEDIF) acompañó a Bety Sánchez en la inauguración del Centro Municipal de Salud Socioemocional (CEMUSSE), un modelo único en el país en la atención emocional de las personas y del desarrollo humano.

Ceci Arellano reconoció el proyecto del municipio; además, consideró que es importante sumarse a estas iniciativas que atienden la salud mental de las personas.

Umi Choda

En este evento que apenas ocurrió el pasado viernes 8 de mayo, también estuvo la directora del CEPOSAMI, quien también reconoció el proyecto.

Juan Carlos Váldez Zayas

De la misma forma, el director del Sistema Estatal DIF acompañó a Ceci Arellano a la inauguración de este importante centro de salud socioemocional.

Alejandro Guevara Sanginés

El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla igual estuvo en Zacatlán para la inauguración del CEMUSSE, ya que el proyecto de investigación fue realizado por esta casa de estudios.

Silvia Morimoto

Es la representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por supuesto, la presencia de una personalidad de talla nacional e internacional deja bien parado al municipio, sobre todo por la alianza estratégica con la ONU.

Lorena Villavicencio

La secretaria ejecutiva de SIPINNA nacional estuvo en Zacatlán hace apenas unos días para dar inicio a una estrategia nacional, un foro de servicios para niñas y niños titulado “En cada rincón donde jugamos, sembramos paz”, con lo que se espera apoyar a las infancias.

Gonzalo Prado

Es el secretario ejecutivo de SIPINNA en el Estado de Puebla, quien también acudió a este importante foro, como parte de las estrategias para apoyar a niñas y niños.

“El Chelís”

El rector de la Universidad del Deporte del Estado visitó Zacatlán para formalizar el convenio de la institución con el municipio, además de arrancar con las pruebas para niñas, niños y adolescentes para medir su rendimiento físico, así como dar una plática motivacional a las y los jóvenes deportistas.

Juan Carlos Natale

El coordinador general del Corredor Económico de Bienestar de la Secretaría de Economía tuvo un diálogo con mediadores y empresarios de Zacatlán, Chignahuapan y Ahuazotepec, para informar sobre los programas del gobierno federal, los avances en materia de economía, los apoyos a este sector y cómo se ha ido consolidando el sector productivo del país.

Santiago Arau

El famoso fotógrafo visitó el Pueblo Mágico para inaugurar su exposición Patrimonio, la cual consiste en fotografías tomadas con drones en diversas partes del país. Este esfuerzo es gracias a BBVA, a través de la directora de Fomento Económico de esa institución, Esperanza Fernández, y a su alianza con el gobierno de Zacatlán.

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