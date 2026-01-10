Rehabilitan banquetas y vialidades en el Centro Histórico de Puebla

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, llevó a cabo acciones de mantenimiento y conservación del Centro Histórico con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y preservar la imagen urbana de esta zona emblemática.

A través de la Brigada Urbana del Centro Histórico, cuya operación está a cargo de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura y en coordinación con la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, se realizaron trabajos de rehabilitación y sustitución de banquetas en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad.

Dentro de las acciones realizadas, se ha intervenido con sustitución de banquetas de concreto en los siguientes tramos: 11 Poniente, entre 9 y 11 Sur, en ambos paramentos; 15 Poniente, entre 13 y 15 Sur; 15 Sur, entre 11 y 13 Poniente, así como en la 13 Sur, entre 11 y 15 Poniente.

De manera paralela, se llevaron a cabo los trabajos de colocación de piedra bola en 18 Oriente, entre 10 y 12 Norte, así como la nivelación de adoquín en 10 Norte, entre 14 y 18 Oriente.

Asimismo, la colocación de piedra laja y Santo Tomás en los cruceros de Avenida Reforma y 2 Sur, así como en 5 Oriente, esquina con 2 Sur, acciones para mejorar la durabilidad y la imagen urbana de estas vialidades.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, refrenda su compromiso con el cuidado, conservación y mantenimiento del Centro Histórico, priorizando la seguridad de peatones y la preservación del patrimonio cultural de Puebla capital.

