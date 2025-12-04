Puebla autoriza permisos temporales para comercio informal en Día de Reyes

Con el propósito de brindar alternativas de trabajo al comercio popular y con el objetivo de despresurizar el Centro Histórico, el secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez, anunció que se otorgarán permisos temporales para su instalación con motivo del Día de Reyes.

En rueda de prensa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el jefe del gabinete municipal detalló que se autorizarán 50 permisos en La Villita (Avenida Reforma y 11 Norte-Sur), 50 en Analco, 250 en la unidad habitacional La Margarita y 200 en un tramo del Corredor 5 de Mayo.

Estos permisos permitirán la actividad comercial de las 19:00 horas del 5 de enero a las 02:00 horas del 6 de enero, garantizando así espacios ordenados y seguros para comerciantes y ciudadanía.

También dio a conocer que, con motivo de las festividades guadalupanas, únicamente se permitirá la instalación de comerciantes en La Villita los días 11 y 12 de diciembre, para empezar a retirarse a partir del primer minuto del 13 de diciembre.

Asimismo, informó que, derivado de las mesas de diálogo sostenidas con diversas organizaciones del comercio popular y considerando que el fin de año representa una temporada de alta actividad comercial, únicamente los días 9 y 16 de diciembre no se permitirá su instalación en el Centro Histórico.

Recordó que, del 21 de noviembre al 21 de diciembre, también se tienen habilitados el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), el Parque Enrique Benítez en Huexotitla y la zona de El Carolino, para que el comercio popular comercialice productos de temporada.

Franco Rodríguez precisó que, a partir del 7 de enero de 2026, no se permitirá la instalación de comerciantes en estos puntos únicamente habilitados para estas fechas especiales.

El Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso por consolidar una ciudad ordenada, transitable y segura, trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para mantener condiciones adecuadas en Puebla durante este fin de año.

Te recomendamos: