Omar Muñoz inicia obra de drenaje en la privada Xalatla

Para continuar con la mejora de la infraestructura básica de Cuautlancingo, Omar Muñoz, presidente municipal, inició obra de ampliación de drenaje sanitario en la privada Xalatla de la cabecera municipal, que también abarcará las calles Xalatla, Manzanares y 18 de Marzo.

Con una inversión de más de dos millones de pesos en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del programa PROAGUA, se intervendrán 122.2 metros de tubería de 10 pulgadas, 242 metros de tubería de 12 pulgadas y 492 metros de tubería de 6 pulgadas para descargas domiciliarias.

En el marco del “Día del Pueblo”, el munícipe refirió que con esta acción se responde a una demanda ciudadana que le fue expresada en una visita previa a la zona: “Cuando vine anteriormente en una jornada de limpieza de los canales, vi a un niño en su bicicleta andando entre el agua sucia por la falta de drenaje; eso no puede seguir”.

“Las familias merecen mejores condiciones de vida y por ello hoy estamos poniendo en marcha la ejecución de esta obra; para el siguiente año vamos a pavimentar la calle y a colocar luminarias para incrementar la seguridad de los vecinos”.

El edil puntualizó que antes las autoridades no visitaban a los ciudadanos por falta de vocación de servicio, pero que en su gobierno están haciendo las cosas diferentes, fortaleciendo la comunicación directa con la gente a través del programa del “Día del Pueblo”, de los recorridos nocturnos a fraccionamientos que recién iniciaron y mediante la creación de la Dirección de Atención Ciudadana.

“Estamos atendiendo de manera frontal las necesidades de la comunidad y teniendo un vínculo directo con los habitantes, lo que ha permitido realizar un trabajo colaborativo entre sociedad y gobierno. Vamos a continuar cubriendo los servicios básicos hasta que la dignidad llegue a cada lugar y a seguir afrontando los problemas con orgullo y corazón de servicio”.

“Caminar por nuestro municipio es lo que me trajo al cargo en el que estoy y por ello lo voy a seguir haciendo; en mi gestión no haremos oídos sordos ni vamos a ignorar la realidad de Cuautlancingo”.

En su intervención, la regidora de Bienestar y Grupos Vulnerables, María Graciela Ramírez Huerta, expresó que ser un gobierno cercano a la gente permite transformar la vida de los ciudadanos al llevar a cabo obras que verdaderamente impactan.

Estuvieron presentes los regidores Luz María Ramírez Luna, Yoshi Andrés Lira Navarro, Mari Claudia Cruz Hernández y Raymundo Olea Cabildo.

