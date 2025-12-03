Omar Muñoz entrega mobiliario a CAIC 16 de Septiembre en Chautenco

Con el firme compromiso de fortalecer los espacios educativos y promover el desarrollo integral de la niñez, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz y la titular del Sistema Municipal DIF Tere Alfaro encabezaron la entrega de mobiliario en el CAIC 16 de Septiembre, ubicado en la junta auxiliar de Chautenco.

Se entregaron 6 escritorios, 198 sillas, 75 mesas y 6 pizarrones, en beneficio de 146 alumnos.

El edil destacó la importancia de llevar mejoras a todas las juntas auxiliares y de vincular la educación con el desarrollo del municipio: “necesitamos reivindicar el tema educativo en Cuautlancingo; cuando una niña o un niño estudia en condiciones adecuadas le ganamos terreno a las carencias y cumplimos con nuestro compromiso de servir al pueblo.”

Explicó que esta acción forma parte del programa estatal de obra comunitaria “Por Amor a Puebla”, en el que tanto el gobierno estatal como municipal en un esfuerzo conjunto invierten el 50% del recurso cada uno y agradeció el respaldo constante del gobernador Alejandro Armenta en beneficio de las familias de la comunidad.

Por su parte, la presidenta del SMDIF, Tere Alfaro reconoció el papel fundamental de los papás y mamás en el acompañamiento educativo de sus hijos, “el deseo de nuestro presidente siempre ha sido tratar a nuestro municipio con dignidad y este mobiliario representa eso, que nuestros niños aprendan en espacios adecuados. Agradezco también a los padres de familia por su participación constante; su apoyo se refleja en cada logro que hoy celebramos.”

Asimismo sostuvo que el trabajo coordinado entre gobierno y comunidad permite generar acciones que fortalezcan la educación desde sus cimientos.

Con esta entrega el ayuntamiento Cuautlancingo y el SMDIF reafirman su compromiso de seguir invirtiendo en educación para garantizar que cada niña y niño tengan la oportunidad de crecer y aprender en condiciones dignas.

