Ópera procesional “Primero Sueño” llega a Puebla tras estreno en el MET

Con el propósito de seguir acercando el arte y la cultura a todas y todos los poblanos, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) que dirige Anel Nochebuena, ofreció detalles sobre la llegada a la capital de la ópera procesional “Primero Sueño”, una creación musical de Magos Herrera y Paola Prestini, inspirada en el célebre poema homónimo de Sor Juana Inés de la Cruz.

Tras su estreno mundial en el Metropolitan Opera House (MET) de Nueva York en enero de 2025, esta producción internacional de gran formato llega por primera vez a México y tendrá como escenario el corazón de Puebla. Con ello, la ciudad se posiciona como un epicentro cultural capaz de albergar espectáculos de clase mundial que fusionan música, iluminación y danza en un entorno histórico único.

La presentación se desarrollará en dos fases con el fin de garantizar mayor accesibilidad al público:

• Primer acto: Procesión artística alrededor del Zócalo de la ciudad.

Iniciará a las 19:30 horas, partiendo de la 16 de Septiembre y 3 Oriente, donde público y artistas convergerán en un recorrido escénico diseñado especialmente para el espacio público.

• Segundo acto: Presentación en el Atrio de la Catedral, a las 20:00 horas.

Una vez terminada la procesión en el Atrio de Catedral las personas tomarán lugar en el atrio, el acceso será limitado a quienes previamente obtuvieron su registro gratuito. Para ampliar el alcance, se instalarán pantallas de alta calidad en el exterior de la Catedral que proyectarán en tiempo real tanto la procesión como la función principal.

Durante la rueda de prensa, la titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Anel Nochebuena, subrayó que la llegada de “Primero Sueño” a Puebla es un hecho que trasciende el calendario artístico:

Señaló que se trata de “un hito histórico para la ciudad y para México”, destacando que el MET, donde la ópera tuvo su estreno mundial, es una de las instituciones culturales más prestigiosas del planeta. Asimismo, enfatizó que el formato procesional no sólo innova la manera de presentar ópera, sino que permite una mayor cercanía con el público al dividir la obra en dos actos accesibles para todas y todos.

En su intervención, Magos Herrera, codirectora de la ópera, confirmó que Puebla es la primera ciudad de la gira internacional de esta producción. Añadió que la colaboración con artistas poblanos ha sido fundamental para enriquecer el montaje, destacando la importancia de democratizar la experiencia operística y acercarla a la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, destacó que esta presentación confirma a la ciudad como un importante destino de turismo cultural, a nivel nacional e internacional, la cual sumará a la afluencia de visitantes y turistas en la ciudad de Puebla, que a la fecha supera por 53 mil personas la del año anterior. Agregó que para este año se estima alcanzar la cifra de 3 millones 200 mil personas que lleguen al municipio, la cifra más alta que se ha registrado en la historia de la Ciudad de Puebla.

La función contará con la participación de artistas locales provenientes de la BUAP, el Conservatorio de Música de Puebla y la Fundación Esperanza Azteca, quienes se integran al montaje como parte del fortalecimiento de los vínculos culturales entre la ciudad y esta producción internacional.

La presentación especial se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Zócalo de Puebla.

Con esta puesta en escena, el Gobierno de la Ciudad consolida su compromiso con la promoción de las artes escénicas y reafirma su posición como una ciudad que celebra la cultura y abre sus espacios a producciones de nivel mundial.

