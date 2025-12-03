Trabajan en rehabilitación de más de 5 mil calles en el estado

Al recordar su paso por la zona durante su infancia, cuando cursó la primaria en la escuela Simón Bolívar, el gobernador Alejandro Armenta verificó los avances de la rehabilitación de la calle Habana, entre la 12 Oriente y la avenida Miguel Hidalgo, como parte del circuito de vialidades principales en la colonia América Sur.

El mandatario Alejandro Armenta explicó que el uso de maquinaria estatal y los insumos otorgados por Pemex permiten realizar obras a una tercera parte del costo. Puebla recibió estos pétreos como reconocimiento por ser el estado que más hidrocarburos robados recupera. El mandatario señaló que este ahorro impulsa un programa sin precedentes: 5 mil calles pavimentadas en un año y 34 avenidas principales en proceso de mejoramiento para conectar escuelas, centros de trabajo y accesos metropolitanos.

El gobernador pidió a los ayuntamientos reforzar su responsabilidad en alumbrado público, recolección de basura y supervisión nocturna de las colonias. Señaló que el estado ya atiende vialidades abandonadas por más de 20 años ya que el objetivo es recuperar a Puebla “sin moche” y con visión de largo plazo. Destacó que las nuevas avenidas enlazarán a colonias como Amalucan, Amozoc, el Periférico y Chachapa, además de impulsar obras en las sierras Norte, Nororiental, Negra y la Mixteca.

En su visita, el gobernador Armenta también llamó a rehabilitar el parque Habana para que las y los estudiantes cuenten con un espacio seguro. Informó que se colocarán juegos infantiles, iluminación y tableros deportivos mediante acuerdos con los comités vecinales. Señaló que, al mejorar la calle Brasil y vialidades paralelas a la 12 Oriente, la colonia quedará completamente atendida.

Los momentos más emotivos surgieron al reencontrarse con su maestra de sexto grado, Eufemia Cruz Campos, quien lo describió como un alumno fuerte, innovador y justo. La directora del colegio Simón Bolívar, María Patricia Palacios Mendoza, afirmó que la comunidad escolar se siente orgullosa de su exalumno y reconoció que la colonia llevaba dos décadas sin intervención. Las maestras Elena Reyes y Raquel Guzmán coincidieron en que el gobernador honra sus raíces con acciones visibles en la escuela y en toda la ciudad.

Habitantes como Betsy Cadena expresaron alivio por la rehabilitación de calles que permanecieron olvidadas durante años. Celebraron las mejoras en seguridad, movilidad y entornos escolares. Con cercanía, fotografías y palabras de ánimo, vecinos y docentes agradecieron al gobernador por “honrar la oportunidad que le dieron los poblanos” y por impulsar obras que devuelven dignidad y esperanza a la colonia América Sur.

Te recomendamos: