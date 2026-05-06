Armenta reconoce a Lotería Nacional por difundir historia del 5 de Mayo

“Reconocemos el trabajo de la Lotería Nacional por llevar la historia a cada rincón del país y fortalecer el orgullo de ser mexicanos”, expresó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante el Sorteo Mayor número 4011, dedicado al 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

En el Teatro Principal, acompañado por la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón y del comandante interino de la VI Región Militar, general de brigada Miguel Ángel Aguirre Lara, el gobernador señaló que el trabajo de esta institución preserva la memoria histórica y fortalece la identidad de las y los mexicanos, en coordinación con el Gobierno de México.

Destacó que el sorteo, realizado por segundo año consecutivo, coloca a Puebla en el centro de la atención nacional, al difundir mediante billetes conmemorativos uno de los episodios más significativos de la historia del país. Subrayó que esta iniciativa se alinea con la estrategia nacional de fortalecimiento de la identidad y la soberanía impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su intervención, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó que esta institución, con 256 años de historia, se mantiene como un referente de la memoria viva de México, al difundir acontecimientos históricos a través de cada sorteo y billete.

Señaló que el Sorteo Mayor 4011, dedicado al 5 de mayo, no solo conmemora una victoria militar, sino que reafirma los valores de soberanía, dignidad y unidad nacional, en congruencia con el proyecto de transformación que encabeza el Gobierno de México.

El comandante interino de la VI Región Militar, general de brigada Miguel Ángel Aguirre Lara, indicó que a 164 años de la Batalla de Puebla, el espíritu de Puebla sigue vigente y recuerda que incluso ante la adversidad, la unidad y la convicción pueden transformar a una nación. Apuntó que con este sorteo, la Lotería Nacional reafirma su compromiso con la memoria histórica de México y con los valores que identifican a las y los mexicanos.

Durante el sorteo, que incluyó la entrega de billetes simbólicos y el tradicional campanazo, el premio mayor de 21 millones de pesos correspondió al número 27681, anunciado en la tercera mención, en un ambiente de participación ciudadana y tradición encabezado por las niñas y niños “gritones”.

El Gobierno del Estado de Puebla ratifica su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la memoria histórica, la identidad nacional y la cohesión social, mediante la colaboración permanente con el Gobierno de México y sus instituciones, para que la historia que da sentido a la nación continúe siendo un motor de bienestar, orgullo y desarrollo para las y los poblanos.

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