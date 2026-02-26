Diputado propone tipificar como delito la manipulación digital maliciosa con IA

Ante el Pleno del Congreso del Estado, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad de tipificar el delito de manipulación digital maliciosa de información mediante inteligencia artificial o tecnologías equivalentes, cuando exista difusión masiva y finalidades lesivas claramente delimitadas.

Con esta propuesta se busca fortalecer la protección del orden público, la confianza social y los derechos de la personalidad, con estricto apego a los principios de legalidad y proporcionalidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el objetivo de regular el uso de teléfonos móviles entre niñas y niños menores de doce años, privilegiando la prevención, la alfabetización digital de madres, padres y docentes, la coordinación entre los sectores educativo y de salud, así como la atención temprana de conductas de riesgo, sin menoscabar el derecho de acceso a la información.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.

Asimismo, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, con el propósito de establecer que la aprobación de la revista vehicular sea requisito para el refrendo y para la prestación efectiva del servicio. La no aprobación implicará el retiro inmediato de la unidad hasta que se subsane la causa y se obtenga el dictamen aprobatorio, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

Para su análisis, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Transportes y Movilidad.

La diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa para declarar el 18 de junio de cada año como el “Día de la y el Combatiente Forestal en el Estado de Puebla”, en reconocimiento a su contribución directa a la preservación del equilibrio ecológico y la resiliencia ambiental, así como homenaje permanente a quienes, en el ejercicio de esta labor de alto riesgo, ofrendan su vida en defensa de los bosques.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente.

Las diputadas y diputados Leonela Jazmín Martínez Ayala y Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de servicios de interpretación en las lenguas indígenas que se hablen en el estado, cuando así lo requiera la persona usuaria, a fin de asegurar una atención médica adecuada, culturalmente pertinente y con pleno respeto a los derechos humanos.

Se busca garantizar que la información médica, diagnósticos, tratamientos, riesgos y el consentimiento informado puedan ser plenamente comprendidos por las personas hablantes de lenguas indígenas.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud.

En su momento, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que, en los municipios con población indígena o afromexicana reconocida oficialmente, se instruya que, en la integración del Plan Municipal de Desarrollo, se incorpore un Diagnóstico Territorial Indígena, con participación de autoridades tradicionales y comunitarias.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En tribuna, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para adicionar un párrafo tercero al artículo 232 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de establecer que la prolongación de la jornada, aun cuando derive de circunstancias especiales consideradas extraordinarias, no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres ocasiones en una misma semana.

Esta delimitación responde a criterios de proporcionalidad, racionalidad administrativa y respeto a la dignidad laboral, sin menoscabo de la continuidad y eficacia de la función legislativa.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Asimismo, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar un mecanismo excepcional de “ajustes razonables” que permita al Instituto analizar, en casos específicos de vulnerabilidad, esquemas proporcionales para el pago de adeudos por cuotas y aportaciones, cuando su exigencia inmediata o íntegra haga materialmente imposible el acceso efectivo a una pensión o comprometa el mínimo vital de las y los beneficiarios.

La legisladora explicó que, si bien la ley vigente establece como requisito cubrir previamente los adeudos existentes para poder disfrutar o transmitir una pensión, su aplicación estricta e indiscriminada puede generar efectos desproporcionados, particularmente en casos de menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad o personas cuya única fuente de ingreso sea la pensión.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social.

Durante el desarrollo de la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para expedir la Ley para el Reconocimiento y la Preservación de la Identidad Afromexicana de la Mixteca Poblana, con la finalidad de establecer un marco jurídico que permita la identificación y registro de la comunidad afro dentro del estado. La propuesta parte del reconocimiento de las comunidades afromexicanas como sujetos colectivos de derechos culturales y busca dotar al Estado de herramientas normativas que aseguren su protección efectiva.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para adicionar diversas disposiciones al artículo 17 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, con el objetivo de garantizar el enriquecimiento ambiental, ejercicio, estimulación cognitiva y socialización adecuados a la especie, edad y estado de salud de los animales, evitando el aislamiento prolongado, el confinamiento excesivo o prácticas que impidan la expresión de comportamientos naturales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

