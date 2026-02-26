SEDIF entrega equipamiento a estancias de día en municipios

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), a través de sus delegaciones en las 31 microrregiones, mantiene de forma permanente la entrega de apoyos a comunidades y familias en situación de vulnerabilidad, a fin de consolidar una política social cercana a la población, como lo instruye la presidenta del Patronato, Ceci Arellano.

Como parte del programa de Obra Comunitaria, la microrregión 24, con cabecera en Chiautla de Tapia, entregó equipamiento para estancias de día en los municipios de Chila de la Sal, Albino Zertuche y Huehuetlán el Chico. Los apoyos consistieron en mobiliario, electrodomésticos y diversos enseres que fortalecerán la operación de centros gerontológicos a cargo de los Sistemas Municipales DIF, lo permitirán brindar espacios más dignos y funcionales para la atención de personas adultas mayores.

Por su parte, la delegación 07 de Tlatlauquitepec otorgó equipamiento para casas de asistencia, entre ellas el Centro LIBRE – Casa Carmen Serdán de ese municipio, con el propósito de favorecer las condiciones de atención y protección para mujeres y personas que requieren acompañamiento especializado.

En la microrregión 10 de Tecamachalco se entregó equipamiento para desayunadores escolares, como parte del programa de migración de alimentación de modalidad fría a caliente; además se supervisó su correcta implementación de estos insumos en tres planteles de educación básica. Asimismo, la microrregión 11 de Puebla capital distribuyó despensas correspondientes al programa de apoyos alimentarios a personas en situación de vulnerabilidad.

Ceci Arellano, junto con su esposo, el gobernador Alejandro Armenta Mier, impulsa una política social sensible, orientada a fortalecer el bienestar de las familias desde el territorio, en coordinación con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de aplicar un modelo de atención social que transforma vidas.

