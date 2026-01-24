PC de Puebla emite recomendaciones por llegada del Frente Frío No. 30

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, emite una serie de recomendaciones ante el descenso de temperaturas derivado del Frente Frío No. 30, cuyos efectos se presentarán los días domingo 25, lunes 26 y martes 27 de enero.

De acuerdo al análisis técnico del área de meteorología de esta dependencia, se prevén los siguientes escenarios:

Domingo 25 de enero: Lluvias de ligeras a moderadas en las Sierras Norte, Nororiental y Negra.

Vientos del norte con rachas de 40-45 km/h en dichas regiones; así como ligero descenso de temperaturas en las sierras.

Para el lunes 26 de enero se prevén temperaturas de 4 a 6°C en partes altas de Valles Centrales, Sierra Norte y Nororiental, y de -1°C en las cimas del Izta-Popo, Malinche y Citlaltépetl.

Así como lluvias de ligeras a moderadas, con puntuales fuertes en las Sierras Norte, Nororiental y Negra; además de vientos con rachas de 40-45 km/h del norte en las sierras.

El martes 27 de enero, las temperaturas descenderán de 0 a 2°C en partes altas de Valles Centrales, Sierra Norte y Nororiental, y 0°C en las cimas, las lluvias y vientos persistirán.

Con el objetivo de salvaguardar la salud e integridad de las y los poblanos, especialmente en los municipios con mayor vulnerabilidad a las bajas temperaturas, se invita a seguir las siguientes medidas de prevención:

Abrigarse con múltiples capas de ropa.

Revisar y asegurar que los sistemas de calefacción estén en buen estado.

En caso de utilizar anafres, mantener ventilación adecuada para evitar intoxicaciones.

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

Evitar cruzar ríos y barrancas.

Asimismo, el Gobierno del Estado de Puebla que encabeza Alejandro Armenta, mantiene coordinación con autoridades municipales, por lo que, se mantienen activos y gratuitos, 65 dormitorios seguros en misma cantidad de municipios, en favor de las familias requieran resguardo.

