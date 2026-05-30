Promueven artesanías locales en el Centro Histórico de Puebla

Las artesanías de talavera, palma, barro, cartonería y cestería, elaboradas con empeño por hombres y mujeres de juntas auxiliares, que materializan la identidad de las y los poblanos y son un detalle perfecto para recordar la experiencia por la ciudad, están en promoción los días sábados y domingos, en el módulo “Yo Compro Poblano”, en el Centro de Atención al Visitante (CAV), ubicado en Avenida Juan de Palafox y Mendoza #14, frente al Zócalo capitalino.

Las y los 11 productores locales de San Francisco Totimehuacan, San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras y San Baltazar Campeche exponen sus creaciones de lunes a viernes, mientras que el fin de semana están disponibles, como una forma de contribuir a su economía familiar. Son souvenirs ideales para que visitantes y turistas no olviden su estancia en la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, fortalece la economía local y promueve el talento de las y los artesanos poblanos entre visitantes nacionales e internacionales.

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