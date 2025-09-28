Caen seis árboles en Puebla tras fuerte lluvia

El Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, activó un protocolo de seguridad tras la lluvia registrada la tarde de este sábado, en coordinación con el Gobierno del Estado, para atender la caída de seis árboles en distintos puntos de la capital, sin que se reportaran personas lesionadas.

Como parte de estas medidas, se mantiene un monitoreo constante en ríos y vasos reguladores, con el fin de prevenir riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos y las cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines, se atendieron de inmediato las incidencias en vialidades como la 55 Poniente y 11 A Sur, bulevar 5 de Mayo y 17 Oriente, Diagonal Defensores y 22 Poniente, las inmediaciones del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, así como en la 31 Poniente y 8 Sur. En cada sitio se realizaron labores de corte, retiro de ramas, limpieza y recolección de desechos vegetales, garantizando la seguridad de la ciudadanía y la circulación vehicular.

De manera paralela, el Organismo Operador del Servicio de Limpia reforzó las acciones de mantenimiento en puntos críticos para asegurar la operatividad del sistema pluvial. Más de 30 trabajadores realizaron limpieza en alcantarillas, bocas de tormenta, canales y barrancas, además de desazolve en vasos reguladores como Puente Negro y Santuario, con el objetivo de prevenir obstrucciones y posibles anegamientos.

El único incremento significativo se presentó en el vaso regulador Santuario, que alcanzó el 50 % de su capacidad por una acumulación pluvial de hasta 15 mm por hora. También se registraron ráfagas de viento de hasta 22 km/h y una precipitación acumulada de 10 mm, lo que generó aumentos de entre 10 % y 20 % en distintos cuerpos de agua. Para el resto de la tarde y noche se pronostican lluvias con acumulaciones de hasta 15 mm, principalmente en la zona norte-sur del municipio.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial, evitar transitar por calles anegadas y extremar precauciones para reducir riesgos.

El Comité Tláloc coordina estas acciones de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Organismo Operador del Servicio de Limpia, la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano. Con esta estrategia integral, Puebla capital reafirma su compromiso de garantizar una atención oportuna a emergencias urbanas y preservar una ciudad segura y ordenada.

