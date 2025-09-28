Rescatan ocho vehículos varados por inundaciones en Cuautlancingo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo activó el “Operativo Acuario” para salvaguardar la integridad de la población ante las fuertes lluvias registradas esta tarde.

Elementos de la Dirección de Bomberos acudieron al puente de FINSA, donde realizaron labores de desazolve en alcantarillas y apoyaron en la extracción de cuatro vehículos que quedaron varados por el aumento del nivel del agua.

En el fraccionamiento Villas San Jacinto, dentro de Misiones de San Francisco, se rescataron otros cuatro automóviles atrapados y se asistió a las familias para salir de sus viviendas y resguardar sus unidades. De igual forma, se atendieron reportes de vehículos varados en la calle Benito Juárez y Victoria.

La corporación también respondió a la caída de una barda en el fraccionamiento San Jacinto, colindante con Quinta Arboretto, la cual presentaba daños estructurales desde un sismo anterior y terminó de fracturarse debido a la acumulación de agua. El personal retiró parte del escombro y recomendó a los vecinos coordinarse para removerla por completo, al representar un riesgo para la ciudadanía.

En otros puntos del municipio, se retiró un árbol caído en una vivienda, se verificaron niveles de agua en domicilios y se atendió un corto circuito.

La SSCyPC informó que continuará con recorridos preventivos en Cuautlancingo, con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de los habitantes frente a contingencias derivadas de las lluvias.

