Selena Gómez y Benny Blanco contraen matrimonio en California

La cantante y actriz Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco confirmaron su matrimonio este 27 de septiembre a través de una publicación en Instagram donde la estrella compartió románticas fotografías posando con su ahora esposo.

“Mi esposa en la vida real”, escribió Blanco en la publicación que Gómez realizó ante sus 417 millones de seguidores.

La boda se celebró en una residencia privada en Santa Bárbara, California, rodeada de palmeras y arbustos que garantizaron la privacidad de los novios. Las imágenes muestran a Gómez luciendo un vestido con pliegues en el pecho y flores tridimensionales, mientras ajusta simbólicamente el moño del smoking negro de Blanco en varias postales que reflejan la complicidad de la pareja.

El evento contó con la presencia de aproximadamente 170 invitados, incluyendo figuras como Taylor Swift, Paul Judd y Steve Martin. Como medida de seguridad, los asistentes se hospedaron en el hotel El Encanto, sin conocer la ubicación exacta de la ceremonia, siendo transportados al lugar sin previo aviso.

La relación entre Gómez y Blanco se remonta a 2010, cuando colaboraron profesionalmente en el álbum ‘Revival’ de la cantante. Sin embargo, no fue hasta 2023 que iniciaron su romance, confirmado públicamente en diciembre de ese año. La propuesta de matrimonio ocurrió en diciembre de 2024, cuando Blanco recreó un picnic en un estudio evocando sus primeras citas.

Te recomendamos: