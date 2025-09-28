Caen madre y padrastro de Paloma Nicole, menor fallecida tras cirugía estética

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) confirmó la detención de la madre y el padrastro de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que falleció el 20 de septiembre tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada de la capital estatal.

Los detenidos, identificados como Paloma “N” y Víctor “N”, están acusados como presuntos responsables de la muerte de la menor.

Según las investigaciones, la madre firmó el consentimiento para realizarle a su hija una lipoescultura y colocación de implantes mamarios el 12 de septiembre. Tras la intervención, la adolescente presentó complicaciones pulmonares y síntomas neurológicos que derivaron en daño cerebral irreversible.

El certificado de defunción inicial señaló como causa de muerte edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

El caso tomó un giro cuando el padre biológico, Carlos Said, denunció que no autorizó la cirugía y que fue engañado con la versión de un viaje a la sierra. Al revisar el cuerpo en la funeraria, detectó cicatrices y un corpiño quirúrgico que confirmaban el procedimiento.

La COPRISED reveló que en México no existe una ley que marque edad mínima para cirugías estéticas.

Las autoridades esperan los resultados de la necropsia (en aproximadamente 20 días) para determinar científicamente la causa exacta del fallecimiento. Mientras tanto, el cirujano responsable está siendo investigado por homicidio culposo o mala praxis y fue suspendido provisionalmente de su ejercicio profesional.

La FGED deberá precisar en las próximas horas los cargos formales contra los detenidos, que podrían incluir omisión de cuidados y homicidio culposo.

