Choque entre tren y autobús deja cinco muertos y 18 heridos en Guanajuato

Un accidente ferroviario dejó al menos cinco personas fallecidas y 18 lesionadas este sábado por la mañana cerca de la comunidad de San Pedro, en el municipio de Comonfort, Guanajuato.

El percance ocurrió cuando un autobús de pasajeros intentó ganarle el paso a un tren de la empresa Kansas City Southern México, según reportes preliminares de las autoridades.

La gobernadora Libia Dennise García expresó sus condolencias a través de redes sociales y anunció la coordinación de las secretarías de Gobierno, Seguridad y Salud para brindar atención inmediata a los afectados.

Lamento profundamente el accidente ocurrido esta mañana en Comonfort, en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas.



A las familias de las víctimas les expreso todo mi respaldo y solidaridad. Estaremos con ustedes en este difícil… — Libia Dennise (@LibiaDennise) September 27, 2025

La Coordinación de Protección Civil de Comonfort confirmó que los heridos están siendo atendidos en el Hospital Comunitario de Comonfort y el Hospital General de San Miguel Allende.

Este es el segundo incidente grave de este tipo en la región en poco más de un mes: el 6 de agosto, un tren embistió a tres vehículos y una motocicleta en Irapuato, dejando seis fallecidos y dos heridos.

La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) ya estableció contacto con las autoridades municipales para colaborar en las investigaciones.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a conductores y peatones para respetar los señalamientos de seguridad en cruces ferroviarios y cumplir con las órdenes de alto, implementadas como medida de prevención ante este tipo de tragedias.

