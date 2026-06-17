Sheinbaum anuncia plan para llevar electricidad a todo México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que buscarán alcanzar una cobertura eléctrica de 99.99 por ciento en el país hacia 2028 mediante el Programa de Justicia Energética.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que el objetivo es electrificar prácticamente todo México con más de 45 mil obras y una inversión de 21 mil 377 millones de pesos.

Sheinbaum Pardo señaló que actualmente el país registra una cobertura eléctrica de 98.5 por ciento y afirmó que las comunidades sin servicio son localidades pequeñas y de difícil acceso.

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, aseguró que el acceso a la electricidad es reconocido como un derecho, por lo que el gobierno garantizará justicia energética.

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La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, informó que la meta contempla electrificar 8 mil 247 localidades pendientes mediante un plan escalonado.

Calleja Alor destacó que, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, se han realizado 17 mil 16 obras de electrificación, cifra que representa un incremento de 300 por ciento.

Durante 2026, el programa priorizará comunidades con mayores rezagos mediante los planes de justicia del Pueblo Seri, Villa de Juárez, San Quintín, Michoacán y la Sierra Tarahumara.

También se destinarán recursos para obras de electrificación en pueblos originarios, con una inversión de 812 mdp para mil 520 acciones que beneficiarán a cerca de 39 mil personas.

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