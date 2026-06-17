EU e Irán destinarán 300 mil mdd para la reconstrucción del país asiático

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán contempla la creación de un fondo privado de al menos 300 mil millones de dólares destinado a la reconstrucción del país islámico, reveló una fuente cercana a las negociaciones. Parte de esos recursos ya estaría comprometida y provendría principalmente de países de la región del Golfo.

La propuesta forma parte del entendimiento alcanzado entre ambos gobiernos tras las tensiones registradas en los últimos meses. El plan busca impulsar la recuperación económica iraní y facilitar el acceso a inversiones para la rehabilitación de infraestructura y otros sectores estratégicos.

De acuerdo con la información difundida, el acceso a esos recursos estaría condicionado al cumplimiento de los compromisos asumidos por Teherán dentro del acuerdo. Entre ellos se encuentra la garantía de no desarrollar armas nucleares y la reapertura del estrecho de Ormuz para restablecer el flujo comercial en la zona.

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Además del fondo de reconstrucción, el entendimiento contempla medidas relacionadas con el levantamiento de algunas restricciones económicas y la posibilidad de que Irán recupere parte de los activos que permanecen congelados en el extranjero. Estas acciones forman parte de los incentivos planteados para consolidar la estabilidad en la región.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, señaló previamente que los recursos no provendrían directamente del gobierno de Washington, sino de fondos vinculados a países aliados. No obstante, el presidente Donald Trump rechazó las versiones que apuntaban a un supuesto pago directo de Estados Unidos a Irán.

Aunque varios puntos del acuerdo aún deben concretarse, las negociaciones continúan y las partes buscan avanzar hacia una solución definitiva. El posible fondo de 300 mil millones de dólares se perfila como uno de los elementos más relevantes del proceso de reconstrucción y normalización económica de Irán.

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