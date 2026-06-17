Princesa heredera de Noruega se somete a un trasplante de pulmón

La princesa heredera de Noruega Mette-Marit fue sometida a un trasplante de pulmón exitoso en un hospital de Oslo, según informó la Casa Real.

La intervención se realizó tras el deterioro de su estado de salud en los últimos meses, consecuencia de la fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada en 2018.

El equipo médico señaló que la operación ha evolucionado de forma favorable hasta el momento, aunque la princesa permanecerá varias semanas en observación, como parte del protocolo habitual en este tipo de procedimientos. Su condición había requerido atención creciente en los últimos tiempos debido al avance de la enfermedad.

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El contexto familiar también ha estado marcado por la reciente condena de su hijo, Marius Borg Høiby, sentenciado a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de dos cargos de violación, decisión que ha sido apelada por su defensa. El caso ha añadido presión mediática en torno a la familia real noruega.

Por su parte, el príncipe heredero Haakon de Noruega ha recibido muestras de apoyo tras lo que la Casa Real calificó como una noticia positiva para el país. En paralelo, el entorno de la familia también ha estado bajo escrutinio por la relación pasada de Mette-Marit con el financiero Jeffrey Epstein, un tema que ella misma reconoció públicamente en entrevistas anteriores.

Editor: Edgar Espinoza

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